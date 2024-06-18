«Химки» объявили о переходе Ориньо

Защитник «Родины» Ориньо перешел в «Химки», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Контракт с 29-летним бразильцем рассчитан на три года.

Ориньо выступал за «Родину» с января этого года. Он провел за команду 15 матчей, отметившись одной голевой передачей.

Ранее защитник играл за минское «Динамо», «Флуминенсе», «Понте Прету» и «Сантос». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.