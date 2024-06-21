«Локомотив» объявил об уходе Худякова
Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков покинул московскую команду, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Ранее агент футболиста Вадим Шпинев в интервью «СЭ» сообщил об окончании контракта 20-летнего голкипера с красно-зелеными.
«Благодарим Даниила за годы, проведенные в команде, преданность и самоотдачу», — говорится в заявлении клуба.
Худяков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых он отыграл 34 матча во всех турнирах (6 из них — на ноль) и пропустил 61 гол.
Источник: https://t.me/fclokomotiv/21265
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