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Сегодня, 21:18

«Локомотив» объявил об уходе Худякова

Алина Савинова
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Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков покинул московскую команду, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев в интервью «СЭ» сообщил об окончании контракта 20-летнего голкипера с красно-зелеными.

«Благодарим Даниила за годы, проведенные в команде, преданность и самоотдачу», — говорится в заявлении клуба.

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых он отыграл 34 матча во всех турнирах (6 из них — на ноль) и пропустил 61 гол.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/21265
Даниил Худяков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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