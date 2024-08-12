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Сегодня, 17:23

«Факел» объявил об уходе Черевченко с поста главного тренера

Виктория Кравченко
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Игорь Черевченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Факел» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Черевченко, сообщает пресс-служба команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку», — прокомментировал отставку Черевченко.

49-летний специалист возглавлял воронежскую команду с апреля 2024 года. После 4 туров РПЛ «Факел» с одним очком располагается на последней строчке.

Источник: https://t.me/pfcfakel/14685
Игорь Черевченко
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
10
10
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
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 - : -
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 - : -
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