«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Песьяковым

Самарские «Крылья Советов» объявили о заключении контракта с 35-летним вратарем Сергеем Песьяковым.

С 2017 года и до окончания сезона-2023/24 голкипер выступал за «Ростов». Футболист покинул дончан в статусе свободного агента. В общей сложности футболист провел 182 матча за команду, пропустил 234 гола и 50 раз сыграл на ноль.

В ходе профессиональной карьеры Песьяков выступал за ряд российских клубов: «Текстильщик», «Шинник», «Спартак», «Томь» и «Анжи».