Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов завершил карьеру

Футболист «Оренбурга» Владимир Полуяхтов завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб Давида Деограсии, сообщается в официальном Telegram-канале клуба.

Полуяхтов — воспитанник подмосковного «Сатурна». В «Оренбурге» он выступал с 2011 про 2017 год. Затем провел год в махачкалинском «Анжи» и три сезона в «Крыльях Советов», после чего вернулся в Оренбург.

Всего на счету защитника 241 матч за клуб, в которых он забил 15 мячей и отдал 11 голевых передач.