Экс-тренер «Пари НН» Горлов вошел в штаб Адиева в «Ахмате»
Бывший тренер «Пари НН» Артем Горлов вошел в штаб главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева, сообщает пресс-служба грозненцев.
Последним местом работы 36-летнего специалиста было «Торпедо», которое он покинул в январе. Ранее Горлов занимал должность главного тренера «Торпедо», «Пари НН» и «Енисея».
Кроме того, тренерский штаб «Ахмата» покинул Аслан Гоплачев.
21 июня «Ахмат» сообщил, что Адиев на три года продлил контракт с клубом. В минувшем сезоне команда финишировала на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ФК «Ахмат»
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