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Сегодня, 17:07

Гамид Агаларов перешел в махачкалинское «Динамо»

Виктория Кравченко
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Гамид Агаларов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» Махачкала объявило о переходе из «Ахмата» нападающего Гамида Агаларова.

Срок контракта с 24-летним игроком не сообщается. Футболист будет выступать под 25-м номером.

В нынешнем сезоне Агаларов провел четыре матча в составе «Ахмата», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

В сезоне-2021/22 Агаларов становился лучшим бомбардиром чемпионата России в составе «Уфы» — в 29 проведенных матчах он забил 19 голов.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/7257
Гамид Агаларов
ФК Ахмат
ФК Динамо (Махачкала)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
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Максим Глушенков

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 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 4
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Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

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 4 1 1
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