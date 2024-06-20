«Рубин» объявил об уходе голкипера Шамова

Вратарь «Рубина» Егор Шамов покинул команду, сообщает пресс-служба казанского клуба.

30-летний футболист покинул казанцев в связи с истечением контракта.

Шамов выступал за «Рубин» с сентября прошлого года. Он провел за команду три матча во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей.

Ранее Шамов играл за тульский «Арсенал», «Луч», брянское «Динамо» и «Биолог».