«Рубин» объявил об уходе голкипера Шамова
Вратарь «Рубина» Егор Шамов покинул команду, сообщает пресс-служба казанского клуба.
30-летний футболист покинул казанцев в связи с истечением контракта.
Шамов выступал за «Рубин» с сентября прошлого года. Он провел за команду три матча во всех турнирах, в которых пропустил восемь мячей.
Ранее Шамов играл за тульский «Арсенал», «Луч», брянское «Динамо» и «Биолог».
Источник: ФК «Рубин»
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|
3
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|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
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|30
|14
|11
|5
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|53
|
5
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|14
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|
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|
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|43
|
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|42
|
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|22-31
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|
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|30
|7
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|13
|34-41
|31
|
13
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|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
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|37-48
|24
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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