«Зенит» объявил о переходе Горшкова из «Крыльев Советов»
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков стал игроком «Зенита». Как информирует пресс-служба питерцев, с 25-летним футболистом заключен контракт по схеме «3+1».
Горшков дебютировал на профессиональном уровне в составе «Чертаново» в 2016 году.
Летом 2020 года он перешел в «Крылья Советов», за которые провел 147 матчей и забил 9 мячей. На счету защитника — 3 игры в основном составе сборной России.
Источник: ФК
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