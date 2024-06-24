«Зенит» объявил о переходе Горшкова из «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков стал игроком «Зенита». Как информирует пресс-служба питерцев, с 25-летним футболистом заключен контракт по схеме «3+1».

Горшков дебютировал на профессиональном уровне в составе «Чертаново» в 2016 году.

Летом 2020 года он перешел в «Крылья Советов», за которые провел 147 матчей и забил 9 мячей. На счету защитника — 3 игры в основном составе сборной России.