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Полузащитник «Оренбурга» Касаджиков о старте сезона для команды: «Мы заслужили большего»

Константин Белов
Корреспондент
Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник «Оренбурга» Андрей Касаджиков в интервью «СЭ» ответ на вопрос о старте сезона.

— Как охарактеризуешь старт в «Оренбурге»?

— Отрезок в целом положительный. Все матчи, кроме, может быть, одного кубкового, играли хорошо. Но до паузы на сборные удалось одержать только две победы в чемпионате. Считаю, это очень мало для нас. Мы заслуживали большего. Хочется улучшать результат, добиваться побед.

— Как оценишь работу с главным тренером Ильдаром Ахметзяновым?

— Положительно. Пересматривая свои матчи, отмечаю, что начал прибавлять в игре в обороне, в отборе. По молодежным турнирам это не так сильно требовалось. Здесь, если не успеваешь, сразу опасная атака, свободная зона. Такое не прощается. Поэтому в этом аспекте прибавил.

Андрей Касаджиков.«Для начала хочется закрепиться в РПЛ, а потом поиграть в АПЛ». Интервью с открытием сезона Касаджиковым

Касаджиков провел за «Оренбург» 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

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Андрей Касаджиков
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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