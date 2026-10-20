Полузащитник «Оренбурга» Касаджиков о старте сезона для команды: «Мы заслужили большего»

Полузащитник «Оренбурга» Андрей Касаджиков в интервью «СЭ» ответ на вопрос о старте сезона.

— Как охарактеризуешь старт в «Оренбурге»?

— Отрезок в целом положительный. Все матчи, кроме, может быть, одного кубкового, играли хорошо. Но до паузы на сборные удалось одержать только две победы в чемпионате. Считаю, это очень мало для нас. Мы заслуживали большего. Хочется улучшать результат, добиваться побед.

— Как оценишь работу с главным тренером Ильдаром Ахметзяновым?

— Положительно. Пересматривая свои матчи, отмечаю, что начал прибавлять в игре в обороне, в отборе. По молодежным турнирам это не так сильно требовалось. Здесь, если не успеваешь, сразу опасная атака, свободная зона. Такое не прощается. Поэтому в этом аспекте прибавил.

Касаджиков провел за «Оренбург» 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

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