«Спартак» объявил об уходе Слишковича

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович покинул команду, сообщается на официальном сайте московского клуба.

«Боснийский специалист, исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» этой весной, покидает наш клуб по собственному желанию. Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть его на домашнем стадионе. Спасибо и удачи!» — говорится в сообщении.

При этом «Спартак» выложил в телеграм-канале пост об уходе Слишковича, но затем удалил и опубликовал сообщение спустя несколько минут.

41-летний босниец стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в апреле после увольнения Гильермо Абаскаля. «Спартак» занял 5-е место в РПЛ, набрав 50 очков.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером.