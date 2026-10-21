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Прощание с двукратным обладателем Кубка России Гариным пройдет в Находке

Прощание с двукратным обладателем Кубка России Гариным пройдет в Находке

Сергей Ярошенко

Церемония прощания с бывшим нападающим «Локомотива» Олегом Гариным состоится в Находке Приморского края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «СКА-Хабаровска».

Точная дата церемонии пока не определена. О смерти Гарина на 61-м году жизни стало известно во вторник, 20 октября. Он занимал пост старшего тренера молодежной команды «СКА-Хабаровск».

Олег Гарин.Умер Олег Гарин — легенда и рекордсмен «Локомотива». Ему было 60 лет

Гарин выступал за «Локомотив» с 1993 по 1997 годы и забил 40 голов в 118 матчах. В составе железнодорожников он дважды выиграл Кубок России (1996,1997), а также стал серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.

Помимо московского «Локомотива» Гарин выступал за «Луч», «Океан», «Уралан», «Ладу» и «Локомотив» из Нижнего Новгорода.

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Олег Гарин
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1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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