Прощание с двукратным обладателем Кубка России Гариным пройдет в Находке

Церемония прощания с бывшим нападающим «Локомотива» Олегом Гариным состоится в Находке Приморского края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «СКА-Хабаровска».

Точная дата церемонии пока не определена. О смерти Гарина на 61-м году жизни стало известно во вторник, 20 октября. Он занимал пост старшего тренера молодежной команды «СКА-Хабаровск».

Гарин выступал за «Локомотив» с 1993 по 1997 годы и забил 40 голов в 118 матчах. В составе железнодорожников он дважды выиграл Кубок России (1996,1997), а также стал серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.

Помимо московского «Локомотива» Гарин выступал за «Луч», «Океан», «Уралан», «Ладу» и «Локомотив» из Нижнего Новгорода.

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