«Оренбург» продлил аренду защитника «Ростова» Прохина

«Оренбург» объявил о продлении аренды защитника «Ростова» Данилы Прохина.

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

23-летний россиянин перешел в «Оренбург» в январе 2024 года. В 12 матчах за клуб он не отметился результативными действиями.

За «Ростов» Прохин провел 40 матчей и забил 1 гол. Футболист является воспитанником «Зенита».