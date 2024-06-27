«Оренбург» продлил аренду защитника «Ростова» Прохина
«Оренбург» объявил о продлении аренды защитника «Ростова» Данилы Прохина.
Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
23-летний россиянин перешел в «Оренбург» в январе 2024 года. В 12 матчах за клуб он не отметился результативными действиями.
За «Ростов» Прохин провел 40 матчей и забил 1 гол. Футболист является воспитанником «Зенита».
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