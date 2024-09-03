«Аль-Иттихад» арендовал защитника «Локомотива» Митая с правом выкупа

Защитник «Локомотива» Марио Митай на правах аренды перешел в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. В нем предусмотрена опция выкупа.

Албанец выступал за «Локомотив» с августа 2022 года. Он провел за красно-зеленых 49 матчей, отличившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего защитника в 3,5 миллиона евро.