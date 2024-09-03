«Аль-Иттихад» арендовал защитника «Локомотива» Митая с правом выкупа
Защитник «Локомотива» Марио Митай на правах аренды перешел в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба железнодорожников.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25. В нем предусмотрена опция выкупа.
Албанец выступал за «Локомотив» с августа 2022 года. Он провел за красно-зеленых 49 матчей, отличившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего защитника в 3,5 миллиона евро.
Источник: ФК «Локомотив»
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|14:15
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|
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|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
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|14.09
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|
Краснодар – Ростов
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|15.09
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