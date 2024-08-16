«Оренбург» объявил о переходе Коваленко

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко подписал контракт с «Оренбургом», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 21-летним россиянином не сообщаются. Футболист будет выступать под 18-м номером.

Коваленко выступал за «Чертаново», «Крылья Советов», «Сочи» и «Зенит». В минувшем сезоне полузащитник провел 14 матчей и отметился результативной передачей.