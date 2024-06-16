«Оренбург» приобрел права на защитника Касимова

«Оренбург» приобрел права на защитника «Зенита» Артема Касимова, сообщает пресс-служба команды.

21-летний футболист выступал за махачкалинское «Динамо» с марта 2024 года на правах аренды. За команду он провел 11 матчей.

Ранее он также играл за команды академии ФК «Зенит», «Зенит-2» и молодежные сборные России разных возрастов.

«Оренбург» по итогам прошлого сезона занял 12-е место турнирной таблицы, набрав 31 очко.