Кирилл Капленко перешел в «Химки»

«Химки» объявили о переходе полузащитника «Балтики» и сборной Белоруссии Кирилла Капленко.

25-летний Капленко — воспитанник «Зенита», с 2023 года играет за «Балтику». По итогам сезона-2023/24 на его счету 16 матчей и 2 гола за калининградский клуб во всех турнирах. Также футболист сыграл 9 матчей за свою национальную команду с 2022 года.

В текущем розыгрыше первой лиги полузащитник провел 1 матч, не отметившись результативными действиями.