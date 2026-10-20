Источник: Саусь может покинуть «Спартак» зимой

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно из-за недостатка игрового времени, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 23-летний россиянин готов рассмотреть варианты с арендой, если его положение в команде не изменится. При этом руководство «Спартака» пока не намерено отпускать футболиста.

Саусь перешел в «Спартак» 26 января 2026 года и подписал контракт до лета 2030-го. За московский клуб полузащитник провел 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

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