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Сегодня, 14:41

«Крылья Советов» подписали хорвата Ороза

Сергей Разин
корреспондент
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Доминик Ороз.
Фото ФК «Крылья Советов»

Защитник Доминик Ороз подписал контракт с «Крыльями Советов», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним хорватом рассчитано до лета 2027 года. Футболист присоединился в качестве свободного агента и будет выступать под пятым номером.

«Мы были заинтересованы в усилении линии обороны. Рады, что Доминик присоединился к нам! Уверены, что его опыт и навыки помогут команде достичь поставленных целей», — сказал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

В минувшем сезоне Ороз провел за голландский «Витесс» 31 матч, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Также защитник выступал за австрийские «Лиферинг», «Ферст» и «Штурм».

ФК Крылья Советов (Самара)
Доминик Ороз
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 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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