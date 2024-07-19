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Сегодня, 14:03

«Ростов» арендовал вратаря «Зенита» Одоевского

Руслан Минаев
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Даниил Одоевский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский перешел в «Ростов» на правах аренды, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Контракт 21-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2027 года.

Прошлый сезон вратарь провел в аренде в «Волгаре», за который провел 26 матчей, 5 игр отстояв на ноль.

За основную команду «Зенита» Одоевский провел 11 матчей.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Даниил Одоевский
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