«Зенит» объявил об аренде Дркушича «Црвеной Звездой»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич арендован «Црвеной Звездой», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 24-летним словенцем рассчитано до конца сезона-2024/25. Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что аренда не предусматривае право выкупа.

13 августа словенец перешел в «Зенит» из «Сочи», заключив 5-летний контракт.

Дркушич выступал за «Сочи» с января 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.