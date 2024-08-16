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Сегодня, 16:04

«Зенит» объявил об аренде Дркушича «Црвеной Звездой»

Сергей Разин
корреспондент
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Ваня Дркушич.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич арендован «Црвеной Звездой», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 24-летним словенцем рассчитано до конца сезона-2024/25. Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что аренда не предусматривае право выкупа.

13 августа словенец перешел в «Зенит» из «Сочи», заключив 5-летний контракт.

Дркушич выступал за «Сочи» с января 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Ваня Дркушич
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«Црвена Звезда» арендует защитника Ваню Дркушича у «Зенита» без права выкупа
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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