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Сегодня, 10:05

«Краснодар» объявил о переходе уругвайского защитника Гонсалеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джованни Гонсалес.
Фото ФК «Краснодар»

Защитник «Мальорки» Джованни Гонсалес стал игроком «Краснодара», сообщает пресс-служба «быков».

29-летний уругваец подписал контракт до 2029 года.

Гонсалес выступал за «Мальорку» с 2022 года. Он провел в испанской команде 71 матч, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Ранее защитник играл в уругвайских «Ривер Плейте» и «Пеньяроле».

После 5 матчей «Краснодар» с 6 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. 18 августа команда Мурада Мусаева на своем поле примет «Пари НН» в матче 6-го тура. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Мальорка
Джованни Гонсалес
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 И В Н П +/- О
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
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 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
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 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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