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Сегодня, 19:15

«Зенит» объявил о переходе защитника «Краснодара» Волкова

Руслан Минаев
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Сергей Волков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков перешел в «Зенит», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

21-летний россиянин подписал контракт по схеме «4+1».

В сезоне-2023/24 Волков провел 29 матчей за «Краснодар», в которых сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Всего за «Краснодар» защитник провел 73 матча, забил 2 гола и сделал 8 результативных передач. В составе «быков» Волков становился серебряным призером РПЛ в сезоне-2023/24 и финалистом FONBET Кубка России в 2023 году.

Сергей Волков (Краснодар)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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