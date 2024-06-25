«Рубин» подписал голкипера «Енисея» Ставера
Вратарь «Енисея» Евгений Ставер перешел в «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба.
26-летний вратарь сменил клуб в статусе свободного агента — его контракт с красноярцами истек в межсезонье. Он подписал трехлетнее соглашение с «Рубином». Ставер будет выступать за казанцев под 38-м номером.
Ставер играл за «Енисей» с 2022 года. Он провел за команду 45 матчей, пропустил 49 мячей и 12 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 500 тысяч евро.
Источник: ФК «Рубин»
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