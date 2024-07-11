«Локомотив» объявил о переходе защитника дзержинского «Арсенала» Агеева
Защитник дзержинского «Арсенала» Арсений Агеев перешел в «Локомотив», сообщила пресс-служба российского клуба.
19-летний белорусский футболист подписал трехлетний контракт. Первую половину сезона-2024/25 игрок проведет в аренде в «Арсенале».
Агеев провел за дзержинский клуб 46 матчей, забил 5 голов и сделал 13 результативных передач.
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|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|Ростов
|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0
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|0
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10
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|0-0
|0
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13
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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