«Рубин» подписал 21-летнего полузащитника «Риеки» Ходжу

«Рубин» объявил о переходе в команду хорватского полузащитника Велдина Ходжи.

21-летний футболист подписал контракт с казанцами сроком на четыре года. Он будет выступать в команде под 22 номером.

Предыдущим клубом Ходжи была «Риека». Также он играл за хорватские «Ориент» и «Хрватски Драговоляц».