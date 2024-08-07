«Крылья Советов» арендовали Дмитриева у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев арендован «Крыльями Советов», сообщается на официальном сайте клуба.

20-летний россиянин арендован до конца сезона-2024/25.

Дмитриев присоединился к «Спартаку» летом 2024 года. В минувшем сезоне в составе «Урала» полузащитник провел 35 матчей, в которых сделал две результативные передачи.