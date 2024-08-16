«Спартак» объявил о переходе Абены из «Ференцвароша»

Защитник «Ференцвароша» Мьенти Абена подписал контракт со «Спартаком», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним игроком сборной Суринама рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.