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Сегодня, 15:04

Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья Советов»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» объявил о полноценном трансфере нападающего Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

Детали сделки не разглашаются. Россиянин уже выступал за самарский клуб в сезоне-2020/21, установив рекорд по количеству голов за сезон в первой лиге (40 мячей).

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба.

Спасибо за все и удачи, Ваня!", — говорится в сообщении в клубном телеграм-канале.

29-летний Сергеев выступал за петербургский клуб с 2019 года, проведя 93 матча и забив 30 голов.

Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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