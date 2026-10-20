Фомин о победе «Динамо» над ЦСКА: «У нас есть мотивация выигрывать дальше»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился с «СЭ» мнением о победе бело-голубых над ЦСКА (3:1) в матче 11-го тура РПЛ.

— Вы сохранили первое место.

— Я считаю, даже вышли на единоличное.

— Сделали подарок Сандро Шварцу на день рождения.

— Ну да, порадовали себя, тренера. Хороший матч. Интересный. С обоюдными моментами, шансами. Удалось в конце забить с углового, потом была удачная быстрая атака. Довели до победы. Очень рад. Поздравляю всех болельщиков.

— Расскажите про свой момент, когда Тороп отбил мяч.

— Хороший момент был, нечего сказать. Так получилось, что я принял неправильное решение и вратарь хорошо сыграл. Нечего добавить.

— Знаете, что Илья Мэддисон поставил на ваш гол около 8 миллионов рублей?

— Да-да, мне все рассказали (смеется).

— Какой предел у этой команды?

— Мы идем от игры к игре. Зачем об этом говорить сейчас. Нужно работать. У нас есть мотивация выигрывать дальше. Все покажет конец чемпионата.

«Динамо» одержало девятую победу подряд во всех турнирах. В РПЛ бело-голубые набрали 25 очков и стали единоличным лидером в чемпионате России.

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