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Фомин о победе «Динамо» над ЦСКА: «У нас есть мотивация выигрывать дальше»

Фомин о победе «Динамо» над ЦСКА: «У нас есть мотивация выигрывать дальше»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился с «СЭ» мнением о победе бело-голубых над ЦСКА (3:1) в матче 11-го тура РПЛ.

— Вы сохранили первое место.

— Я считаю, даже вышли на единоличное.

— Сделали подарок Сандро Шварцу на день рождения.

— Ну да, порадовали себя, тренера. Хороший матч. Интересный. С обоюдными моментами, шансами. Удалось в конце забить с углового, потом была удачная быстрая атака. Довели до победы. Очень рад. Поздравляю всех болельщиков.

— Расскажите про свой момент, когда Тороп отбил мяч.

— Хороший момент был, нечего сказать. Так получилось, что я принял неправильное решение и вратарь хорошо сыграл. Нечего добавить.

— Знаете, что Илья Мэддисон поставил на ваш гол около 8 миллионов рублей?

— Да-да, мне все рассказали (смеется).

— Какой предел у этой команды?

— Мы идем от игры к игре. Зачем об этом говорить сейчас. Нужно работать. У нас есть мотивация выигрывать дальше. Все покажет конец чемпионата.

«Динамо» одержало девятую победу подряд во всех турнирах. В РПЛ бело-голубые набрали 25 очков и стали единоличным лидером в чемпионате России.

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Даниил Фомин
РПЛ
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ФК ЦСКА (Москва)
Сандро Шварц
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
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Максим Глушенков

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 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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