«Оренбург» арендовал Москвичева и Михайлова у «Зенита»
«Оренбург» арендовал голкипера «Зенита» Богдана Москвичева и полузащитника Ярослава Михайлова, сообщает пресс-служба клуба.
Аренда 21-летнего Михайлова продлена еще на один сезон. Он провел в «Оренбурге» сезон-2023/24. В активе хавбека 1 голевая передача в 23 матчах в РПЛ в минувшем сезоне.
20-летний Москвичев в прошедшем сезоне на правах аренды выступал за «Чайку».
Источник: ФК «Оренбург»
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