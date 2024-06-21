«Оренбург» арендовал Москвичева и Михайлова у «Зенита»

«Оренбург» арендовал голкипера «Зенита» Богдана Москвичева и полузащитника Ярослава Михайлова, сообщает пресс-служба клуба.

Аренда 21-летнего Михайлова продлена еще на один сезон. Он провел в «Оренбурге» сезон-2023/24. В активе хавбека 1 голевая передача в 23 матчах в РПЛ в минувшем сезоне.

20-летний Москвичев в прошедшем сезоне на правах аренды выступал за «Чайку».