Ранджелович в связи с истечением контракта покинул «Рубин»

«Рубин» объявил об уходе полузащитника команды Лазара Ранджеловича.

26-летний серб покинул казанский клуб в связи с истечением контракта.

«Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Лазар», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

Ранджелович выступал за «Рубин» с сентября прошлого года. Он провел за команду 23 матча, отличившись одним голом.

В минувшем сезоне «Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.