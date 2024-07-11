«Химки» объявили об уходе Журавлева

Защитник «Химок» Юрий Журавлев покинул команду, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Договор аренды с 28-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон.

Журавлев с февраля выступал за «Химки» на правах аренды из «Торпедо». Защитник провел за подмосковную команду 10 матчей, отличившись 1 голом.

В прошедшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. В 1-м туре нового сезона команда на своем поле примет махачкалинское «Динамо». Матч пройдет 21 июля.