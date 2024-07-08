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8 июля, 15:35

«Краснодар» объявил о переходе Кади в «Ференцварош»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кади Боржес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес перешел в «Ференцварош», сообщает пресс-служба «быков».

«Мы благодарим Кади за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении в Telegram-канале «Краснодара».

28-летний бразилец выступал за «Краснодар» с января прошлого года. Он провел за команду 44 матча, забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи.

В прошедшем сезоне «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Краснодар»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ференцварош
Кади Боржес
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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