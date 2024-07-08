«Краснодар» объявил о переходе Кади в «Ференцварош»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес перешел в «Ференцварош», сообщает пресс-служба «быков».

«Мы благодарим Кади за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении в Telegram-канале «Краснодара».

28-летний бразилец выступал за «Краснодар» с января прошлого года. Он провел за команду 44 матча, забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи.

В прошедшем сезоне «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.