«Краснодар» объявил о переходе Кади в «Ференцварош»
Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес перешел в «Ференцварош», сообщает пресс-служба «быков».
«Мы благодарим Кади за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении в Telegram-канале «Краснодара».
28-летний бразилец выступал за «Краснодар» с января прошлого года. Он провел за команду 44 матча, забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи.
В прошедшем сезоне «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ФК «Краснодар»
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