«Факел» объявил об уходе шести игроков основного состава

Воронежский «Факел» объявил об уходе из команды шести футболистов основного состава.

Клуб покинули защитники Руслан Магаль и Кирилл Суслов, полузащитники Роман Акбашев и Андрей Мендель. Также из команды ушли арендованные Игорь Калинин и Николай Поярков.

«Благодарим вас за профессионализм, самоотдачу, отношение к делу и вклад в развитие команды. Вы — неотъемлемая часть истории «Факела», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

В сезоне-2023/24 «Факел» расположился на 11-м месте в таблице, набрав 32 очка. В заключительном матче сезона воронежский коллектив в Воронеже обыграл «Ахмат» (2:0).