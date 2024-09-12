ЦСКА объявил об аренде нападающего «Сочи» Гуарирапы

ЦСКА объявил о переходе венесуэльского нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

В арендном соглашении указан пункт, согласно которому армейцы могут выкупить контракт форварда. Гуарирапа будет выступать за красно-синих под 9-м номером.

«Сочи» в январе арендовал Гуарирапу у «Каракаса». Летом российский клуб выкупил нападающего. За все время футболист провел 20 матчей за сочинцев, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Гуарирапы с южанами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.