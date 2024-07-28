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«Панетоликос» арендовал защитника «Ахмата» Челиковича

Руслан Минаев
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Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович перешел в «Панетоликос», сообщает пресс-служба греческого клуба.

25-летний босниец будет выступать в новом клубе на правах аренды с правом выкупа.

В сезоне-2023/24 Челикович сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и получил 4 желтые карточки.

«Панетоликос» в прошлом сезоне занял 7-е место в чемпионате Греции.

ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
12
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Кр. Советов – Ростов
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Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
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Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
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28.07 15:00
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