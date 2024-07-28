«Панетоликос» арендовал защитника «Ахмата» Челиковича

Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович перешел в «Панетоликос», сообщает пресс-служба греческого клуба.

25-летний босниец будет выступать в новом клубе на правах аренды с правом выкупа.

В сезоне-2023/24 Челикович сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и получил 4 желтые карточки.

«Панетоликос» в прошлом сезоне занял 7-е место в чемпионате Греции.