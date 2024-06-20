«Химки» подписали контракт с Филиным

Защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин подписал контракт с «Химками», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 27-летним россиянином не сообщаются. Филин уже выступал за подмосковный клуб с лета 2018 по январь 2023 год.

В минувшем сезоне Филин провел 18 матчей в чемпионате Бельгии и отметился результативной передачей.