ЦСКА объявил о переходе Мендеса в «Крылья Советов»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес перешел в «Крылья Советов» на правах аренды, сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение рассчитано на сезон-2024/25. В договоре прописана опция выкупа контракта 24-летнего чилийца.

Мендес играл за ЦСКА с 2022 года. Полузащитник провел за московский клуб 71 матч, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.