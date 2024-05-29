«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы

«Локомотив» сообщил об уходе из команды нападающего Артема Дзюбы.

«Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе!» — говорится в заявлении «Локомотива».

Контракт 35-летнего игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.

В «Локомотив» Дзюба перешел в феврале 2023 года на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона-2022/23. В мае 2023 года он продлил контракт с железнодорожниками до лета 2024-го с возможностью продления еще на сезон.

За это время Дзюба сыграл за «Локомотив» 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач. Также он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки 160 голов.