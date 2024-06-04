«Акрон» покинули 13 футболистов после выхода команды в РПЛ

«Акрон» объявил о прекращении сотрудничества с 13 футболистами, сообщается на официальном сайте тольяттинского клуба.

Так, команду по окончании срока действия контрактов покинули: голкиперы Дэвид Сангаре, Тимур Акмурзин и Виталий Сычев; защитники Антон Килин, Джамалдин Ходжаниязов и Вадим Конюхов; полузащитники Евгений Песегов, Иван Чудин, Сергей Макаров, Давид Хубаев, Артем Погосов, Владислав Галкин и Макар Пестов.

В стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне «Акрон» обыграл «Урал» по сумме двух матчей (3-2).

Помимо «Акрона» в высший дивизион по итогам сезона-2023/24 поднялись махачкалинское «Динамо» и «Химки».