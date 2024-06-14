Махачкалинское «Динамо» арендовало защитника «Зенита» Кирша с правом выкупа

Защитник «Зенита» Илья Кирш на правах аренды перешел в «Динамо» из Махачкалы.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25. В нем предусмотрена опция выкупа.

В минувшем сезоне Кирш на правах аренды выступал за «Ростов». Он провел за команду Валерия Карпина три матча, не отметившись результативными действиями.

Контракт Кирша с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.