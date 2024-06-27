«Спартак» объявил об уходе Классена
Защитник «Спартака» Леон Классен покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.
Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.
24-летний россиянин выступал за «Спартак» с зимы 2022 года. За это время он провел 32 матча, в которых забил два мяча. Вместе с московским клубом Классен стал обладателем Кубка России и бронзовой медали РПЛ.
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Кр. Советов – Зенит
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Ахмат – Краснодар
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