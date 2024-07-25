«Ахмат» объявил о переходе нападающего «Каза Пия» Кардосо

Нападающий «Каза Пия» Фелиппе Кардосо перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба российского клуба.

25-летний бразилец начинал профессиональную карьеру в «Понте Прете», позже он перешел в «Сантос». С 2023-го форвард играет за португальский клуб «Каза Пия» — в 46 матчах он забил 12 голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кардосо в 800 тысяч евро.