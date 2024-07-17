«Краснодар» подписал защитника «Сан-Паулу» Диего Косту

Защитник «Сан-Паулу» Диего Коста перешел в «Краснодар».

«Быки» объявили о подписании контракта с 24-летним бразильцем до конца июня 2029 года.

Коста — воспитанник «Сан-Паулу». Футболист провел за команду 161 матч и забил 5 голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.