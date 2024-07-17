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Сегодня, 21:23

«Краснодар» подписал защитника «Сан-Паулу» Диего Косту

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Диего Коста.
Фото Global Look Press

Защитник «Сан-Паулу» Диего Коста перешел в «Краснодар».

«Быки» объявили о подписании контракта с 24-летним бразильцем до конца июня 2029 года.

Коста — воспитанник «Сан-Паулу». Футболист провел за команду 161 матч и забил 5 голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сан-Паулу
Диего Коста (Краснодар)
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