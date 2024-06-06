Березуцкий войдет в тренерский штаб Николича в ЦСКА

Алексей Березуцкий будет работать в тренерском штабе Марко Николича в ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.

Ранее Березуцкий возглавлял армейцев в сезоне-2021/22, после чего на его место пришел Владимир Федотов.

Также отмечается, что тренерский штаб ЦСКА пополнят сербские специалисты Радойе Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич, которые ранее работали с Николичем. Тренер вратарей Дмитрий Крамаренко и тренер по физподготовке Игорь Аксенов продолжат свою работу.

В четверг, 6 июня, стало известно, что московский клуб заключил контракт с Николичем до конца сезона-2025/26. Команда начнет подготовку под руководством 44-летнего специалиста 20 июня на базе в Новогорске.