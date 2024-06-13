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Сегодня, 15:07

Махачкалинское «Динамо» подписало защитника Пальцева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Валентин Пальцев стал игроком махачкалинского «Динамо». Пресс-служба клуба не сообщает срок контракта.

«Основное амплуа футболиста — правый защитник, однако он также может сыграть практически на любой позиции в обороне и в полузащите», — говорится в заявлении клуба.

22-летний футболист в минувшем сезоне играл за «КАМАЗ». На его счету 32 матча и 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Источник: https://t.me/dinmx/9217
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
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 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
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 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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