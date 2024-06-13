Махачкалинское «Динамо» подписало защитника Пальцева

Защитник Валентин Пальцев стал игроком махачкалинского «Динамо». Пресс-служба клуба не сообщает срок контракта.

«Основное амплуа футболиста — правый защитник, однако он также может сыграть практически на любой позиции в обороне и в полузащите», — говорится в заявлении клуба.

22-летний футболист в минувшем сезоне играл за «КАМАЗ». На его счету 32 матча и 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.