Словенец Веснер Тичич стал игроком «Пари НН»
«Пари НН» объявил о переходе полузащитника «Копера» Луки Веснера Тичича.
23-летний словенец подписал долгосрочный контракт с нижегородцами. Он будет выступать за «Пари НН» под 29-м номером.
Футболист выступал за «Копер» с 2021 года. Он провел за команду 102 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 13 голевых передач. В сезоне-2021/22 он стал победителем Кубка Словении.
Источник: ФК «Пари НН»
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