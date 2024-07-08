Словенец Веснер Тичич стал игроком «Пари НН»

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника «Копера» Луки Веснера Тичича.

23-летний словенец подписал долгосрочный контракт с нижегородцами. Он будет выступать за «Пари НН» под 29-м номером.

Футболист выступал за «Копер» с 2021 года. Он провел за команду 102 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 13 голевых передач. В сезоне-2021/22 он стал победителем Кубка Словении.