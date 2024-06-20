«Зенит» объявил о переходе Глушенкова

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков подписал контракт с «Зенитом», сообщает пресс-служба питерцев. Контракт с футболистом действует по схеме «4+1».

«Сине-бело-голубые приветствуют Максима Глушенкова в Петербурге и желают достижения новых результативных рекордов в составе «Зенита», — говорится в сообщении.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 24-летний Глушенков заработает 1 миллиард рублей за 4 года в «Зените».

В минувшем сезоне Глушенков провел за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.