Защитник сборной Панамы Фаринья перешел в «Химки»

«Химки» объявили о переходе защитника «Индепендьенте» и сборной Панамы Фариньи.

Прошлый сезон 22-летний футболист провел в аренде в «Мунисипале», за который сыграл 27 матчей, став победителем чемпионата Гватемалы.

В 2024 году он принял участие в Кубке Америки в составе сборной Панамы. На турнире он сыграл в матчах против Уругвая, США, Боливии и Колумбии. Всего на его счету 7 матчей за сборную.