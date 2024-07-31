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Защитник сборной Панамы Фаринья перешел в «Химки»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Защитник сборной Панамы Фаринья перешел в «Химки».
Фото ФК «Химки»

«Химки» объявили о переходе защитника «Индепендьенте» и сборной Панамы Фариньи.

Прошлый сезон 22-летний футболист провел в аренде в «Мунисипале», за который сыграл 27 матчей, став победителем чемпионата Гватемалы.

В 2024 году он принял участие в Кубке Америки в составе сборной Панамы. На турнире он сыграл в матчах против Уругвая, США, Боливии и Колумбии. Всего на его счету 7 матчей за сборную.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

ФК Химки
Фаринья
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